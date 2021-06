Astana ontslaat ploegleider Vinokoerov vlak voor de Tour

Oud-topwielrenner Aleksandr Vinokoerov, de oprichter en huidig ploegleider van wielerploeg Astana, is drie dagen voor de start van de Tour de France ontslagen. Als reden voor het ontslag geeft de directie “persoonlijke redenen” aan, schrijft de Franse sportkrant L’Équipe donderdag.

De renners en hun verzorgers hadden zich al geïnstalleerd in hun hotel, toen woensdagavond tegen middernacht een mail binnenkwam met daarin de mededeling dat de 47-jarige Vinokoerov is ontslagen. De Italiaan Giuseppe Martinelli neemt de functie over en krijgt daarbij assistentie van de Canadees Steve Bauer.

Het rommelde volgens de Franse sportkrant al maanden binnen Astana, waarop de directeuren Alexander Sjefer en Dimitri Sedoen woensdag ingrepen. Advocaten van Vinokoerov zeggen dat het ontslag nergens op is gebaseerd en vechten het aan.