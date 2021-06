Atlete Campbell Brown (39) stopt na acht medailles op vijf Spelen

De Jamaicaanse atlete Veronica Campbell Brown, winnares van drie gouden medailles op de Spelen, heeft vlak voor de olympische trials in haar land besloten haar carrière te beëindigen. De 39-jarige Campbell Brown maakte vorig jaar haar rentree op de atletiekbaan nadat ze in 2019 een dochter had gekregen. Campbell Brown heeft een maand voor de Olympische Spelen van Tokio echter besloten om nu echt te stoppen.

“Ik trek mijn spikes uit en doe ze nooit meer aan”, schrijft de Jamaicaanse op Instagram. “Dit meisje uit Clarks Town loopt blij en tevreden weg na een goed gelopen race.”

Campbell Brown is de enige atlete die op vijf Olympische Spelen (2000, 2004, 2008, 2012 en 2016) medailles heeft gepakt. De Jamaicaanse veroverde in 2004 en 2008 olympisch goud op de 200 meter. Met de Jamaicaanse estafetteploeg werd ze in Athene ook olympisch kampioen op de 4×100 meter. De sprintster won daarnaast drie zilveren estafettemedailles en twee keer olympisch brons op de 100 meter (2004 en 2012).

Op haar erelijst staan ook dertien WK-medailles, waaronder vijf gouden. Campbell Brown werd in 2013 voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. Omdat de test echter niet aan de internationale eisen had voldaan, werd haar straf omgezet in een waarschuwing.