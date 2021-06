Basketballers Atlanta Hawks nemen leiding in finale tegen Bucks

De basketballers van Atlanta Hawks hebben de leiding genomen in de finale van de Eastern Conference in de NBA. De Hawks wonnen het eerste duel met Milwaukee Bucks in de best-of-sevenserie met 116-113. Trae Young gooide maar liefst 48 punten bij elkaar voor de ploeg uit Atlanta.

Onder aanvoering van de 22-jarige Young groeien de Hawks uit tot dé verrassing in de play-offs. De ploeg eindigde in de reguliere competitie als vijfde in de oostelijke divisie en schakelde met New York Knicks (vierde) en Philadelphia 76ers (eerste) al twee clubs uit die hoger eindigden. De Bucks werden derde in het reguliere seizoen en begonnen woensdagavond voor eigen publiek als favoriet aan de serie, maar de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo en zijn teamgenoten moesten het in het eerste duel afleggen tegen Young en co. Khris Middleton probeerde in de slotseconden nog een verlenging af te dwingen, maar zijn poging voor een driepunter ketste af op de ring.

Antetokounmpo tekende voor 34 punten en 12 rebounds, Jrue Holiday zorgde voor 33 punten en 10 assists. “Het moet bij ons een stuk beter in de tweede wedstrijd”, zei coach Mike Budenholzer van de Bucks. “Young is een geweldige speler en hij speelde fantastisch. Maar we hebben het gevoel dat wij beter kunnen dan dat we hebben laten zien.”