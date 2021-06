Ernstig handletsel bij wielrenner De Kort na ongeval

Door een ongeluk met een voertuig tijdens een off-roadtrip in Andorra heeft wielrenner Koen de Kort ernstig handletsel opgelopen. De 38-jarige Nederlander werd met spoed per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Sabadell in Spanje. Volgens zijn ploeg Trek-Segafredo konden de artsen niets anders meer doen dan drie vingers van zijn rechterhand amputeren.

De Kort moet de komende dagen in het ziekenhuis blijven. Hij kan volgens de artsen zijn rechterhand in de toekomst blijven gebruiken, omdat de duim en wijsvinger konden worden gered van amputatie.