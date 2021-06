Jumbo-Visma start in Tour nu niet als favoriet, maar als uitdager

Jumbo-Visma start in de Tour de France in een andere rol dan een jaar geleden. Toen was de ploeg rond de Sloveense kopman Primoz Roglic na een sterke aanloop de favoriet. Nu is Jumbo-Visma volgens sportief directeur Merijn Zeeman vooral de uitdager.

De ploeg staat er volgens Zeeman goed voor. “Meteen na de Tour van vorig jaar zijn we gaan kijken wat beter kon en wat we mee moesten nemen uit die Tour. We hebben wat tegenslag gehad met Wout van Aert die een blindedarmontsteking had. Hij heeft een goed niveau; het had beter gekund, maar hij is er helemaal klaar voor.”

Dat geldt volgens Zeeman zeker voor Roglic. “Primoz had werk te doen na vorig jaar”, zegt de directeur van de Nederlandse wielerploeg, die moest toezien hoe zijn kopman op de voorlaatste dag in een klimtijdrit uit de gele trui werd gereden door diens landgenoot Tadej Pogacar. “We hebben geanalyseerd wat hij kon verbeteren en we hebben aan het materiaal en de tijdrit gewerkt.” De Sloveen liet het Critérium du Dauphiné schieten en bereidde zich via trainingskampen op hoogte voor op de Tour.

Jumbo-Visma heeft ook geprobeerd de piek van Roglic naar iets later in de drie Tourweken te verleggen. “Het zwaartepunt ligt nu in de laatste week, met opnieuw een tijdrit op de voorlaatste dag. Maar de eerste dagen in Bretagne zijn al lastig en op dag acht zitten we in de Alpen.”

De sportief directeur verwacht dat de Tour dit jaar geen tweestrijd gaat worden tussen Pogacar en Roglic. “Pogacar is de topfavoriet. Vorig jaar waren wij de beste ploeg en dan kijkt iedereen naar jou. We zullen nu Team Emirates in die rol proberen te drukken, zodat zij de zaken moeten oplossen.” Volgens Zeeman zijn heel wat ploegen beter geworden. “Ineos staat met een team aan de start waarvan vier renners kunnen winnen. Vorig jaar presteerden ze onder hun niveau, maar dit jaar zijn ze sterk. Rigoberto Urán heeft zich aangediend in Zwitserland en Wilco Kelderman doet het goed.”

Wat wel vrijwel hetzelfde is als vorig jaar, zijn de veiligheidsregels rondom het coronavirus. “Nog steeds geldt: als je twee positieve testen in een week hebt, ga je naar huis. We doen er alles aan om een besmetting te voorkomen. Een deel van de staf en de renners is gevaccineerd. Bij de start en finish zijn nog restricties, maar op de bergen zal het drukker zijn. Het zal even raar aanvoelen als er veel mensen staan. Maar het geeft ook weer iets extra’s. In Frankrijk dalen nu net als bij ons de besmettingscijfers door de vaccinaties. We zijn vol vertrouwen dat het goed gaat, maar blijven opletten.”