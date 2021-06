Ploeg wielrenner Van der Poel brengt voor Tour ode aan Poulidor

Wielerformatie Alpecin van de Nederlander Mathieu van der Poel heeft voorafgaand aan de Ronde van Frankrijk een ode gebracht aan de in 2019 overleden oud-renner Raymond Poulidor. De coureurs droegen bij hun presentatie een geel-paarse outfit, een “fietsuitrusting geïnspireerd op de kleuren gedragen door Raymond Poulidor”. Van der Poel is de kleinzoon van de fameuze ‘Poupou’, in de Tour ook wel de Eeuwige Tweede genoemd.

“Deze kans konden we niet voorbij laten gaan”, aldus directeur van het team Philip Roodhooft. “45 jaar na het einde van de ongelooflijke carrière van Raymond Poulidor staat zijn kleinzoon Mathieu van der Poel voor het eerst aan de start van de Tour de France. Daar moeten we even aandacht aan besteden.”