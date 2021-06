Tennisser Tallon Griekspoor heeft het hoofdtoernooi van Wimbledon bereikt. In de derde ronde van de kwalificaties won hij in vijf sets van de 18-jarige Brit Arthur Fery: 4-6 3-6 7-6 (5) 7-6 (5) 6-2.

Griekspoor was als achtste geplaatst in de kwalificaties in Londen. De 24-jarige speler kreeg in de eerste twee sets geen kans om Fery te breken, maar herstelde zich daarna, onder meer via twee gewonnen tiebreaks. De beslissende set won hij afgetekend.