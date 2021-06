Tennisster Viktoria Azarenka is geblesseerd afgehaakt op het grastoernooi van Bad Homburg. De voormalig nummer 1 van de wereld, in de Duitse stad als tweede geplaatst, speelt daardoor niet in de kwartfinale tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

In haar eerdere partij tegen Alize Cornet uit Frankrijk was Azarenka al meerdere keren behandeld op de baan. Of ze over enkele dagen meedoet op Wimbledon is nog onduidelijk.