WK-leider Verstappen: jammer dat Honda na dit jaar stopt

Formule 1-coureur Max Verstappen, de trotse leider in het WK-klassement, betreurt het nog maar eens dat motorleverancier Honda na dit jaar ermee stopt. “Ja natuurlijk vind ik dat zonde, maar dat vond ik vorig jaar ook, voordat we dit succes hadden. Dat blijft hetzelfde”, betoogt de kopman van Red Bull op Verstappen.com. “We gaan er samen het beste uithalen dit jaar en alle mogelijkheden proberen te benutten. Dan zien we wel waar we eindigen. Maar natuurlijk is het jammer.”

Verstappen mikt zondag bij de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring op zijn vierde seizoenszege. Hij weet al hoe het voelt om op het Oostenrijkse circuit te winnen. In 2018 en 2019 kwam hij in Spielberg als eerste over de finish. Volgens Verstappen betekent dat nog niet dat zijn Red Bull deze baan beter ligt dan de Mercedes van wereldkampioen Lewis Hamilton. “Dat vind ik lastig om in te schatten. Ik denk dat de trainingen gaan uitwijzen hoe dat eruitziet. Elk jaar is sowieso anders, al is het maar omdat de auto anders is. De tijd zal het leren.”

Bij het raceweekeinde in Oostenrijk zullen weer fans aanwezig zijn, maar nog wel in beperkte mate. Een week later, bij de Grote Prijs van Oostenrijk op hetzelfde circuit, zullen de tribunes met bijna 40.000 toeschouwers weer helemaal gevuld zijn. Verstappen kijkt ernaar uit.

“Het is geweldig voor de sfeer dat er weer fans bij zijn hier in Oostenrijk, dat is alleen maar mooi. Je ziet ze zitten en ze moedigen je aan tijdens de wedstrijd, dat is super. Qua prestatie moet het voor mij natuurlijk niet uitmaken. Al die fans brengen een positieve energie, maar het verandert niet hoe ik een raceweekend in ga of hoe ik presteer.”