Atlete Schippers snelt op NK naar zesde titel 100 meter

Dafne Schippers heeft haar zesde nationale titel op de 100 meter veroverd. De 29-jarige Utrechtse atlete won op de NK in Breda de finale in een tijd van 11,20. Marije van Hunenstijn finishte als tweede in 11,28 en verdiende daarmee het zilver. Jamile Samuel pakte het brons in 11,34.

Schippers onthulde vrijdag in een interview met het AD dat terugkerende rugklachten haar prestaties nog steeds negatief beïnvloeden. Ze heeft zelfs een dubbele hernia, liet ze weten. Er is slijtage tussen de wervelschijven en die bemoeilijkt de sprinttrainingen.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter komt ook al enkele jaren niet in de buurt van de toptijden waarmee ze in 2015 de wereld verbaasde: 10,81 op de 100 meter en 21,63 op de 200 meter. Ook deze zomer blijft ze vooralsnog ver verwijderd van die hoogtepunten. Haar beste tijden zijn 11,15 op de 100 meter en 22,91 op de 200 meter.

In Breda liep Schippers in de series redelijk ontspannen 11,29. Samuel noteerde dezelfde tijd. In de finale toonde de Utrechtse toch weer even haar klasse. In de stromende regen maakte ze in de laatste meters het verschil.