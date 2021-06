Bertens begint laatste Wimbledon tegen Oekraïense tiener

Tennisster Kiki Bertens begint haar laatste Wimbledon tegen Marta Kostjoek, een 18-jarig talent uit Oekraïne. De 29-jarige Bertens, die onlangs aankondigde dat ze gaat stoppen, werd bij de loting in de eerste ronde gekoppeld aan de nummer 67 van de wereld. Zelf neemt de Nederlandse de twintigste plek in.

Kostjoek haalde enkele weken geleden de vierde ronde op Roland Garros, waarin ze het moest afleggen tegen titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen. De tiener had in de eerste ronde voor een verrassing gezorgd door de Spaanse Garbiñe Muguruza te verslaan. De Oekraïense doet voor het eerst mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon.

Bertens haalde in 2018 de kwartfinales, haar beste resultaat in Londen. Een jaar later bleef ze steken in de derde ronde. Vorig jaar ging Wimbledon niet door vanwege het coronavirus. Dit seizoen heeft Bertens nog amper partijen gewonnen. Op Roland Garros vloog ze er in de eerste ronde uit.

Tallon Griekspoor, die via de kwalificaties voor het eerst het hoofdtoernooi in Londen haalde, staat in de eerste ronde tegenover Alexander Zverev, de Duitse nummer 6 van de wereld. De 24-jarige Duitser haalde dit jaar de kwartfinales op de Australian Open en de halve finales op Roland Garros.

Botic van de Zandschulp trof het wat beter. De nummer 139 van de wereld verloor in de laatste kwalificatieronde, maar werd als ‘lucky loser’ alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp neemt het daarin op tegen de Franse qualifier Gregoire Barrere. Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld bij de mannen en titelverdediger op het ‘heilige’ gras in Londen, opent Wimbledon tegen de 19-jarige Brit Jack Draper die met een wildcard is toegelaten. Achtvoudig winnaar Roger Federer uit Zwitserland werd bij de loting gekoppeld aan de Fransman Adrian Mannarino.

Arantxa Rus begint in het vrouwentoernooi tegen de Griekse Maria Sakkari, de nummer 15 van de plaatsingslijst die onlangs de halve finales haalde op Roland Garros. Het is nog niet bekend wie de tegenstander wordt van Lesley Pattinama-Kerkhove, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi haalde. Simona Halep, in 2019 de laatste winnares, meldde zich vrijdag geblesseerd af voor Wimbledon. Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, begint tegen de Spaanse Carla Suárez Navarro.