Bottas drie plekken teruggezet in Grote Prijs van Stiermarken

Formule 1-coureur Valtteri Bottas wordt zondag bij de start van de Grote Prijs van Stiermarken drie plaatsen teruggezet. De Fin van Mercedes kreeg de straf wegens een ontoelaatbare actie in de pitsstraat tijdens de vrije training. Hij werd schuldig bevonden aan ‘potentieel gevaarlijk rijden’.

Bottas verdedigde zich door te zeggen dat hij iets nieuws had willen uitproberen, maar niet helemaal was geslaagd in zijn opzet.

Bottas spinde toen hij iets te enthousiast wegreed na het oefenen van een pitsstop. Bottas raakte de controle over zijn Mercedes kwijt en ging in de rondte. Hij had het geluk dat hij daarbij niemand raakte in de nauwe pitsstraat. Bottas kwam in de training niet verder dan de twaalfde tijd.

Na de kwalificatie van zaterdag wordt pas duidelijk hoe de startvolgorde er uit ziet.