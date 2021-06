Clippers verkleinen achterstand op Suns in plays-offs NBA

De basketballers van LA Clippers hebben het derde duel in de plays-offs van de finale in de westelijke divisie van de NBA met duidelijke cijfers gewonnen van Phoenix Suns. In eigen huis was de ploeg de bezoekers met 106-92 de baas en verkleinde daarmee de achterstand in de best-of-sevenserie naar 1-2.

Paul George was met 27 punten de beste schutter van de Clippers, gevolgd door Reggie Jackson met 23 punten. Ivica Zubac had met 15 punten en 16 rebounds eveneens een belangrijk aandeel in de zege. Sterk verdedigend werk onder leiding van Patrick Beverly hield de Suns van scoren en bezorgde het team uit Los Angeles echter vooral de winst.

Zaterdag staan beide teams weer tegenover elkaar in het Staples Centre in Los Angeles.