Debutant Van der Poel droomt van geel, maar tempert verwachtingen

Wielrenner Mathieu van der Poel weet dat hij in zijn eerste Tour de France al in het openingsweekeinde twee kansen heeft op een ritzege én de gele trui. De Nederlandse alleskunner op de fiets tempert echter de hoge verwachtingen. “Iedereen vergeet wel eens dat ik mijn debuut maak”, zegt de kopman van Alpecin-Fenix een dag voor de start in Brest. “Het zou mooi zijn als ik win, maar eenvoudig wordt het niet.”

Op 26-jarige leeftijd begint Van der Poel aan zijn eerste Ronde van Frankrijk. “En dat lijkt iedereen te zijn vergeten. Ja, ik mik op ritwinst en ik droom van het geel, maar ik moet in de eerste plaats de Tour vooral ook nog ontdekken, ervaring opdoen. Ik denk ook verder dan de eerste twee ritten waar ik een goede kans op de ritzege heb. Er zijn daarna nog meer kansen. Het parcours ziet er dit jaar heel mooi uit. Ik kijk ook uit naar de bergetappes, die cols te bedwingen, het publiek te zien en dat eens allemaal te beleven. Als kind keek ik naar de Tour, dan zie je die massa, dat enthousiasme. Nu rijd ik zelf in dat peloton. Daar kijk ik wel naar uit.”

Van der Poel bracht donderdagavond met zijn ploeg een eerbetoon aan zijn overleden opa Raymond Poulidor. De renners van Alpecin-Fenix droegen een retro-tenue in de kleuren geel en paars tijdens de teampresentatie, een verwijzing naar het shirt dat Poulidor droeg in de Tour. “Ik was wel even emotioneel toen ik uit de bus stapte met dat truitje”, bekende Van der Poel tijdens een onlinepersmoment. “Het was een mooie manier om mijn grootvader te eren.”

Op het persmoment ging het vooral over de eerste twee etappes: zaterdag van Brest naar Landerneau en op dag twee de finish op de Mûr-de-Bretagne. “Donderdag hebben we de laatste 30 kilometer van die openingsrit verkend. Het wordt een heel lastige etappe, tricky en met een lastige finale, zwaarder dan verwacht. Of ik kan winnen? Ja, maar dan zal ik echt 100 procent in orde moeten zijn. Er staan dit weekeinde veel belangen op het spel, ritwinst en geel, dus het wordt sowieso nerveus koersen.”

Van der Poel is van nature iemand die graag verrast, die van ver durft aan te vallen en de koers kan openbreken. “Natuurlijk wil ik graag koersen zoals ik dat altijd doe, maar in deze openingsrit kan dat niet. De laatste 5 kilometer voor dat slotklimmetje zijn heel snel. Wie vroeg aanvalt, wordt daar gegrepen. Het wordt zaak om te wachten tot op dat klimmetje. Ik hoop natuurlijk om in andere etappes wel de koers vroeg open te breken, zoals in een klassieker, op 50 kilometer of zo. Dat is ook leuk voor het publiek.”