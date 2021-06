Formule 1 in oktober terug naar Turkije

De Formule 1 gaat dit jaar toch weer naar Turkije. De Grote Prijs van Turkije vervangt op 3 oktober de GP van Singapore op de kalender. Eerder dit jaar werd de Turkse GP nog geschrapt, vanwege de reisbeperkingen als gevolg van het coronavirus.

De race op Istanbul Park zou op 13 juni worden verreden, als vervanger van de GP van Canada. Omdat het vanwege de reisbeperkingen onmogelijk was voor de teams om naar Istanbul te komen, werd de race geschrapt. De organisatie van de Formule 1 besloot als vervanging een extra GP in Oostenrijk te houden. Daar zijn nu twee races op rij: zondag de Grote Prijs van Stiermarken en volgende week de Grote Prijs van Oostenrijk, beide op de Red Bull Ring.

De GP van Singapore op het stratencircuit van Marina Bay kan begin oktober niet doorgaan. De organisatoren van de Turkse GP denken dat het tegen die tijd wel mogelijk is om de Formule 1 te ontvangen.

Lewis Hamilton verzekerde zich in november vorig jaar op Istanbul Park van zijn zevende wereldtitel. De Formule 1 was toen voor het eerst sinds 2011 terug in Turkije. Hamilton won de race die onder regenachtige omstandigheden werd verreden, Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde plaats. De Nederlander heeft op dit moment de leiding in het WK-klassement.