Márquez na angstwekkende crash: heb heel veel geluk gehad

Marc Márquez is ontsnapt aan ernstig letsel. “Ik heb heel veel geluk gehad’’, zei de Spaanse wegracer over zijn angstwekkende buiteling tijdens de tweede vrije training bij de TT van Assen. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP raakte in bocht 10 (Duikersloot) de controle kwijt over zijn Honda, vloog metershoog over het stuur, landde hard op zijn rug en rolde door tot in de grindbak. Tot ieders grote opluchting stond de coureur op en liep op eigen kracht weg van zijn gecrashte machine.

“Dit soort crashes kunnen heel slecht aflopen, dat realiseer ik me al te goed. Ik mag echt van geluk spreken dat ik ongedeerd ben. Ik heb wel pijn in mijn voet, mijn knie en ook een beetje in mijn arm, maar het stelt niks voor’’, aldus de Spanjaard, die het hele vorige seizoen miste nadat hij door een val in de openingsrace een gecompliceerde armbreuk opliep.

Márquez moest maanden revalideren en sloeg dit seizoen nog de eerste twee grands prix over. Vorige week bekroonde hij zijn rentree met de winst in de Grote Prijs van Duitsland op de Sachsenring. Ook om die reden was de schrik groot toen Márquez op een vrij ongebruikelijke plek op het TT Circuit crashte en een zogeheten ‘highsider’ maakte.

“Als je de beelden terugziet, snap ik wel waarom iedereen zo schrok. Ik begrijp zelf niet goed waarom ik viel. Ik reed niet op de limiet, was niet aan het gassen en ineens viel de tractiecontrole weg. Daardoor begon mijn achterkant te schudden. Het is elektronica die me in de steek laat en daar moeten ze goed naar kijken. Ik moet in dit soort bochten kunnen vertrouwen op de motor, want anders durf ik straks niet meer voluit. Dit soort crashes zijn niet goed voor het zelfvertrouwen.’’