Nederlandse honkballers verliezen ook van Dominicaanse Republiek

Het Nederlandse honkbalteam heeft ook zijn tweede wedstrijd in het olympische kwalificatietoernooi verloren. In het Mexicaanse Pueblo was donderdag de Dominicaanse Republiek het koninkrijksteam net de baas: 3-4.

Tot de zesde inning wisten beide teams niet te scoren. In de gelijkmakende slagbeurt sloegen de opponenten van het team van Hensley Meulens evenwel hard toe. Met twee man uit, maakte Johan Mieses een homerun voor de Zuid-Amerikanen. Er volgden twee twee-honkslagen waarop nog twee lopers over de thuisplaat kwamen: 0-3.

In de achtste slagbeurt deed Oranje vervolgens wat terug met een homerun van Curt Sciene Smith. Sharlon Schoop stond al op het eerste honk en kwam ook binnen: 2-3. Een inning later was het Dashenko Ricardo die de gelijkmakende run scoorde: 3-3. Door een foute gooi in de laatste gelijkmakende slagbeurt wist Ramón Torres vanaf het derde honk echter alsnog het winnende punt te maken en de zege voor de Dominicaanse Republiek veilig te stellen: 3-4.

Eerder was Venezuela duidelijk een maat te groot voor het Nederlands team. Woensdag wonnen de Zuid-Amerikanen met 9-3 van een slordig Oranje. De drie landen strijden om het laatste ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. De Dominicaanse Republiek verzekerde zich met twee overwinningen meteen van een finaleplaats in het OKT.

Japan, Israël, Korea, Mexico en de Verenigde Staten hebben zich al geplaatst voor de Spelen.