Tafeltennisster Eerland valt op EK uit met blessure

Tafeltennisster Britt Eerland heeft het Europees kampioenschap in Warschau verlaten. De Nederlandse is geblesseerd geraakt, zo meldt haar bond. In overleg met haar staf heeft de speelster besloten met het oog op de Olympische Spelen in Tokio geen risico te nemen.

Eerland won vrijdagochtend met haar partner Georgina Pota nog wel een partij in het dubbelspel. Naderhand bleek ze niet meer helemaal fit. “Het is een blessure die erger kan worden als je te lang doorspeelt”, zegt fysiotherapeut Stijn Haverkamp. “Het EK is een prachtig toernooi om jezelf te laten zien en Britt speelde goed. Maar de Olympische Spelen volgende maand zijn belangrijker, daar heeft ze ontzettend lang naar toegewerkt. Het is enorm balen, maar dit is de verstandigste beslissing. We nemen geen risico. Britt gaat zich nu richten op de voorbereiding op Tokio.”

Eerland speelde in Polen in het enkelspel één wedstrijd. Ze won in de eerste ronde van de Italiaanse tiener Jamila Laurenti.