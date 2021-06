Tennisster Schuurs met Melichar opnieuw in finale

De Limburgse dubbelspecialiste Demi Schuurs heeft met haar Amerikaanse tennispartner Nicole Melichar de finale bereikt van het grastoernooi in het Engelse Eastbourne. Het als eerste geplaatste koppel versloeg in de halve eindstrijd de Chinese zussen Latisha en Hao-Ching Chan na een supertiebreak: 7-6 (1) 4-6 10-5.

In de finale spelen Schuurs en Melichar zaterdag tegen het Japanse duo Shuko Aoyama/Ena Shibahara.

Afgelopen zondag kwamen Schuurs en Melichar in Berlijn eveneens in de finale van het dubbelspel uit. Ze verloren toen via een supertiebreak van Victoria Azarenka en Aryna Sabalenka uit Belarus. Schuurs kan in Eastbourne haar vijftiende dubbeltitel op de WTA Tour pakken.

Schuurs en Melichar vertrekken na de finale in Eastbourne naar Londen om mee te doen aan Wimbledon.