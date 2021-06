Verstappen de snelste bij eerste training in Oostenrijk

Max Verstappen heeft de beste tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Stiermarken in de Formule 1. De Nederlandse leider in de strijd om de wereldtitel was op de Red Bull Ring in Oostenrijk met een rondetijd van 1.05,910 ruim twee tienden sneller dan Pierre Gasly (AlphaTauri). Verstappens grote concurrent in de strijd om de wereldtitel, Mercedes-coureur Lewis Hamilton, was op ruim vier tienden afstand goed voor de derde tijd.

Zowel Hamilton als Verstappen begon en eindigde de training op de tragere mediumbanden. Tussendoor reden zij hun beste tijden op de zachte banden. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, nummer 3 in de WK-stand, kwam niet verder dan de dertiende tijd. Valtteri Bottas, teamgenoot van Hamilton, klokte de vierde tijd in de training.

Verstappen mikt op de thuisbasis van zijn team Red Bull op zijn vierde seizoenszege. Vorige week in Frankrijk vergrootte de Nederlander met zijn derde overwinning zijn voorsprong op Hamilton tot 12 punten.

Verstappen zegevierde in 2018 en 2019 in Spielberg. Volgens de 23-jarige Limburger betekent dat nog niet dat deze baan zijn Red Bull beter ligt dan de Mercedes van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, zei hij eerder. “Dat vind ik lastig om in te schatten. Ik denk dat de trainingen gaan uitwijzen hoe dat eruit ziet. Elk jaar is sowieso anders, al is het maar omdat de auto anders is.”

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training. De derde training en de kwalificatie staan zaterdag op het programma, waarna de race zondag om 15.00 uur van start gaat. De Grote Prijs van Oostenrijk wordt volgende week ook op de Red Bull Ring in Spielberg verreden. Dan mogen de tribunes, waar plek is voor bijna 40.000 toeschouwers, weer helemaal gevuld worden. Dit weekeinde zijn er maximaal 3000 bezoekers welkom.