Verstappen ook de snelste in tweede training Oostenrijk

Max Verstappen heeft ook in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Stiermarken de beste tijd neergezet. De snelste ronde van de Nederlandse coureur over de Red Bull Ring in Oostenrijk ging in 1.05,412. Verstappen was ook al de beste in de eerste sessie (1.05,910).

De Australiër Daniel Ricciardo zette in de McLaren de tweede tijd neer, op 0,336 van zijn voormalige teamgenoot. De Fransman Esteban Ocon (Alpine) werd derde, Lewis Hamilton eindigde als vierde. De Britse kopman van Mercedes, die bijna vier tienden moest toegeven, is de voornaamste rivaal van Verstappen in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander heeft na zijn overwinning van vorige week in Frankrijk 12 punten voorsprong.

Valtteri Bottas zorgde voor het opvallendste moment van de training. De Fin spinde toen hij iets te enthousiast wegreed na het oefenen van een pitsstop. Bottas raakte de controle over zijn Mercedes kwijt en ging in de rondte. Hij had het geluk dat hij daarbij niemand raakte in de nauwe pitsstraat. Bottas, die in de training niet verder kwam dan de twaalfde tijd, moet zich komen verantwoorden bij de stewards.

Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, zette de negende tijd neer. Hij was bijna zeven tienden langzamer dan de Nederlander. Zaterdag is de derde training, waarna om 15.00 uur de kwalificatie voor de race van zondag begint. Verstappen pakte vorige week pole op Circuit Paul Ricard.

De Formule 1-coureurs racen twee weken achter elkaar over de Red Bull Ring, de thuisbasis van het team van Verstappen. Volgende week wordt daar ook de Grote Prijs van Oostenrijk verreden. Dan mogen de tribunes, waar plek is voor bijna 40.000 toeschouwers, weer helemaal gevuld worden. Dit weekeinde zijn er maximaal 3000 bezoekers welkom.