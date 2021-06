Basketballers Bucks trekken stand gelijk tegen Hawks

De basketballers van Milwaukee Bucks hebben in de finale van de Eastern Conference in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de stand gelijkgetrokken. In eigen huis versloegen de Bucks Atlanta Hawks met 125-91. De Hawks hadden het eerste duel gewonnen.

Giannis Antetokounmpo was goed voor 25 punten en Jrue Holiday maakte er 22. Brook Lopez maakte nog eens 16 punten en Khris Middleton 15.

“We waren heel gefocust op balbezit en hebben dat als team heel goed gedaan”, zei Antetokounmpo. Ook Middleton vond dat de ploeg zich goed had herpakt. “We wilden ervoor zorgen dat zij niet goed in de wedstrijd zaten en toonden de agressie die we niet hadden in de eerste wedstrijd.”

Trae Young kwam bij de Hawks tot 15 punten. “Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat er vanavond is gebeurd. Ik moet beter op de bal letten”, zei hij.

De derde wedstrijd is zondag in Atalanta.