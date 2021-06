Dertiende startplek Bendsneyder in thuisrace Assen

Motorcoureur Bo Bendsneyder start zondag bij de TT van Assen vanaf de dertiende plek in de Moto2. De Nederlander was tijdens de kwalificaties in zijn snelste ronde ruim 0,75 seconde langzamer dan de Spanjaard Raúl Fernández, die met een tijd van 1.36,456 poleposition veroverde.

De Australiër Remy Gardner klokte de tweede tijd. Hij won de laatste drie grands prix en leidt in het kampioenschap van de Moto2. De Brit Sam Lowes zette de derde tijd neer en mag zondag samen met Fernández en Gardner vanaf de eerste startrij vertrekken.

Bendsneyder, die rijdt voor het Indonesische team Pertamina Mandalika, stond na de kwalificatie op de vijftiende plaats, maar hij schoof nog twee posities op doordat de beste tijden van twee van zijn rivalen werden geschrapt.

De Rotterdammer hoopt zondag op een stunt in zijn thuisrace. Hij wist dit seizoen al een keer als vijfde te finishen.