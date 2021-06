Ergernis over ingenieur leidt tot supersnelle ronde Verstappen

Ergernis bij Max Verstappen leidde tot een supersnelle ronde in de derde kwalificatiesessie, waarmee hij poleposition veroverde voor de Grote Prijs van Stiermarken op de Red Bull Ring. De Nederlander was ‘opgefokt’ door zijn ingenieur Gianpiero Lambiase bij het Formule 1-team van Red Bull, die hem na de tweede sessie een reprimande gaf.

“Hij vond dat ik niet genoeg had gepusht op de zachte banden in Q2 en liet me dat via de radio weten. Ik heb niet geantwoord, maar voelde het van binnen wel borrelen en ik denk zeker dat ik uit nijd in Q3 nog harder ben gaan pushen”, zei Verstappen na de kwalificatie.

De Limburger pakte voor het eerst in zijn carrière poleposition in twee races op rij en heeft zondag weer een uitgelezen kans zijn leidende positie in het wereldkampioenschap te verstevigen. Hij zette met 1.03,841 veruit de beste tijd neer. “Het is tot nog toe een heel goed weekend voor ons en de auto reed heel lekker in de kwalificatie. Superblij dat ik in de thuisrace van Red Bull op pole sta.”