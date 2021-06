Federer beslist na Wimbledon over deelname aan Spelen

Roger Federer is er nog niet uit of hij zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De Zwitserse tennisser, 39 jaar inmiddels, wil eerst afwachten hoe zijn optreden op Wimbledon verloopt, zei hij twee dagen voordat het grastoernooi in Londen van start gaat.

“Ik zou nog steeds graag aan de Spelen deelnemen, over een paar weken weten we meer”, zei Federer die op de slotdag van de Spelen, op 8 augustus, veertig wordt. Hij bezit reeds een olympische dubbeltitel en pakte zilver in het enkelspel.

Zijn enige voorbereidingstoernooi in Halle verliep niet goed. Federer, achtvoudig winnaar op Wimbledon, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Canadees Félix Auger-Aliassime. Toch keek hij optimistisch vooruit. “Ik weet dat ik een kans heb. Ik voel me mentaal sterk”, aldus Federer, die in de eerste ronde de Fransman Adrian Mannarino treft. Na twee knieoperaties en een lange revalidatie trok hij zich op Roland Garros uit voorzorg terug voor de achtste finales.