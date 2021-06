Geduld nodig voor Van der Poel en Van Aert in jacht op gele trui

De Tour trok zich zaterdagmiddag iets over het middaguur op gang met 184 renners. De etappe brengt het peloton van Brest naar Landerneau, over 197,8 kilometer en met aankomst op een helling. Mathieu van der Poel is samen met de Fransman Julian Alaphilippe en de Belg Wout van Aert de topfavoriet.

De Grote Drie, worden ze genoemd. Ze kleurden het voorjaar, doen ze dat ook in de eerste etappe van de Tour de France waar niet alleen de ritzege, maar ook de gele trui op het spel staat? Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel vinden met de aankomst op de Fosse aux Loups een aankomst op maat.

De slothelling, 3 km aan 5,7%, spreekt tot de verbeelding. Ideaal voor een ‘puncher’ om daar aan te vallen, al mag hij dan wel niet stilvallen voor de finish. “Timing en positionering zijn van groot belang”, weet Van Aert. “Je mag niet te vroeg gaan, maar ook weer niet te lang wachten.”

Van der Poel verkende de finale van de rit donderdag één keer. “Ik zal moeten wachten”, sprak hij. “In die laatste 20 kilometer zal het zo snel gaan, dat aanvallers niet voorop kunnen blijven. Het is een lastige slotklim, ik zal echt een heel goede dag moeten hebben om daar uit te halen. De beste renners van de wereld staan hier aan de start.”

Hij heeft er zin in, de kleinzoon van wielerlegende Raymond Poulidor aan wie met een speciaal tenue eer wordt betoond. “Zeker en vast”, liet hij met zijn Vlaamse tongval nog voor de start optekenen, “Het is leuk dat we deze etappe met dit truitje mogen rijden, maar ik vond het sowieso al een geslaagde hommage. Dit is nog een extraatje. Ik was sowieso al gemotiveerd om hier te starten vandaag.”

“Ik weet dat ik bij de topfavorieten hoor vandaag”, ging Van der Poel verder. “Ik ben het gewend om met die druk om te gaan. Dat is een beetje zoals bij een klassieker. Ik verwacht een heel hectische dag, met ook nog de klassementsrenners die geen tijd willen verliezen.”