Nederlandse beachvolleybalsters pakken extra ticket voor Spelen

Nederland mag bij de vrouwen een tweede beachvolleybalteam afvaardigen naar de Olympische Spelen van Tokio. Op het olympisch kwalificatietoernooi op het strand van Scheveningen haalden Raïsa Schoon en Katja Stam het ticket binnen, door het beslissende duel in de finale tegen Rusland te winnen: 21-15 15-21 15-11. Bij de mannen verloor Nederland de finale van Zwitserland.

Schoon (19) en Stam (22) gaan zondag met het duo Marleen Ramond-Van Iersel/Pleun Ypma (33 en 23 jaar) uitmaken welk koppel volgende maand naar Tokio mag. Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn op basis hun positie op de olympische ranglijst al zeker van deelname aan de Spelen.

Op het OKT in Scheveningen zijn geen olympische startbewijzen per team te behalen, maar per land. In de finale tussen Nederland en Rusland begonnen Ramond-Van Iersel en Ypma met een nederlaag tegen Marija Bochorova en Maria Voronina (18-21 15-21). Schoon en Stam trokken de stand gelijk door de tweede partij te winnen (21-14 21-13) en zij haalden ook het winnende punt binnen tegen Bochorova en Voronina. Ze knokten zich in de derde set terug van een flinke achterstand en bezorgden Nederland een tweede ticket. Schoon en Stam vierden dat op het zand met Ramond-Van Iersel en Ypma. Zondag nemen de duo’s het tegen elkaar op, met als inzet het ticket naar Tokio.

“Wat een zenuwslopend toernooi”, zei Ramond-Van Iersel, die in 2012 en 2016 meedeed aan de Spelen. “Die meiden staan een geweldig toernooi te spelen. Chapeau voor hun comeback in de derde set. Het wordt denk ik een leuk potje zondag.”

Bij de mannen blijft het op de Spelen bij het duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, dat brons pakte bij Rio 2016. Christiaan Varenhorst en Ruben Penninga waren in Scheveningen dicht bij het tweede ticket, maar verloren in de finale het beslissende derde duel van de Zwitsers Adrian Heidrich en Mirco Gerson: 16-21 21-15 12-15. Bij winst was Varenhorst met zijn vaste partner Steven van de Velde naar Tokio gegaan. Van de Velde kon vanwege een blessure niet meedoen op het OKT en werd vervangen door Penninga.