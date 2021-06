Russische tennisser Medvedev pakt eerste titel op gras

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft op Mallorca zijn elfde ATP-titel veroverd. Het was zijn eerste op een andere ondergrond dan hardcourt. De nummer 2 van de wereld schreef de eerste editie van het ATP-toernooi op het Spaanse gras op zijn naam, door de Amerikaan Sam Querrey in twee sets te verslaan: 6-4 6-2.

Medvedev had iets meer dan een uur nodig om zijn tweede titel van dit jaar te pakken. De Rus won in maart het indoortoernooi van Marseille.

Medvedev start komende week op Wimbledon in de eerste ronde tegen de Duitser Jan-Lennard Struff, de man die hem begin vorige week versloeg op het gras in Halle: 6-7 (6) 3-6.

Ook de Australiër Alex de Minaur pakte na vier toernooizeges op hardcourt zijn eerste ATP-titel op een andere ondergrond. Op het gras van Eastbourne was de 22-jarige Australiër in drie sets te sterk voor Lorenzo Sonego uit Italië: 4-6 6-4 7-6 (5). De Minaur, die 2 uur en 40 minuten nodig had om Sonego te kloppen, zegevierde eerder dit jaar al in Antalya. De Australiër gaat op de wereldranglijst stijgen van plek achttien naar vijftien. De Minaur begint op Wimbledon tegen het Amerikaanse talent Sebastian Korda.