Tour dient klacht in tegen toeschouwer die val veroorzaakte

De organisatie van de Tour de France gaat een klacht indienen tegen de toeschouwer die in de eerste etappe een massale valpartij in het peloton veroorzaakte. Op zo’n 45 kilometer van de finish in Landerneau reed de Duitse wielrenner Tony Martin (Jumbo-Visma) tegen een vrouw aan, die met een breed kartonnen bord in haar handen half op de weg stond.

Martin kon de vrouw, die alleen naar de camera keek en niet naar de renners, voorin het peloton niet ontwijken en ging onderuit. Het leidde ertoe dat tientallen renners op het asfalt smakten.

“Je komt naar de Tour om de kampioenen aan het werk te zien, niet om zelf op tv te komen”, zei Tourbaas Christian Prudhomme tegen Franse media. “Dit is onaanvaardbaar.” Het zou gaan om een Duitse vrouw, die direct na het incident verdween. “Het zijn enkel de kampioenen die verdienen om op tv te komen, niet dat soort mensen”, aldus Prudhomme. “Als ze zichzelf bezig willen zien, moeten ze maar in de spiegel kijken. Ze moeten de renners, de Tour en alle kampioenen respecteren.”

In de finale van de etappe vond nog een zware val in het peloton plaats. Onder anderen viervoudig Tourwinnaar Chris Froome lag daarbij. De Brit van de ploeg Israel Start-Up Nation laat in het ziekenhuis scans maken, om te kijken of hij ergens een breuk heeft opgelopen.