Turnzussen Wevers voelen leegte en pijn na tweede kwalificatie

Even nadat turnster Lieke Wevers onderuit was gegaan bij haar afsprong van balk, volgde een innige omhelzing tussen zus Sanne en Vincent Wevers, hun vader en coach. “Op dat moment voelde ik vooral veel pijn, het was het besef van wat we allemaal, teambreed, hebben gedragen de afgelopen tien maanden. Dat is gewoon pijnlijk”, zei Sanne Wevers na de tweede kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse turnsters in Rotterdam, op basis waarvan de ploeg voor de Olympische Spelen wordt samengesteld.

Al een jaar lang hebben de turnsters te maken met de affaire rond misstanden in hun sport. Tegen diverse coaches, onder wie Vincent Wevers, loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Gymnastiekunie KNGU wil de vader van de Wevers-zussen niet meenemen naar de Olympische Spelen, maar de coach dwong onlangs in een kort geding af dat hij toch afgevaardigd moet worden. De KNGU tekende hoger beroep aan, dat maandag dient bij het gerechtshof in Arnhem. De hele affaire overschaduwt de voorbereiding van de turnsters op de Spelen.

“Er is maar één team wat het uiteindelijk moet doen straks. En ik denk dat we onszelf zeker nog op de rit krijgen voor die wedstrijd”, zei Sanne Wevers, de olympisch kampioene van Rio 2016 op de balk, over het Nederlands team. “Maar er moet zeker nog iets gebeuren. Gelukkig hebben we een sterk team dat dat kan. Als we richting het toernooi gaan leven, kunnen we dat zeker voor elkaar krijgen.”

De pijn die Sanne Wevers voelde, was hetzelfde bij haar tweelingzus Lieke. “Ik voel me heel leeg,” zei ze. “Van het hele jaar, het hele traject. Er is superveel gebeurd en iedereen heeft het zwaar gehad. Om het als team te overleven, hebben we heel hard moeten strijden,” zo doelt Lieke Wevers op de hele Nederlandse turnselectie. “Iedereen heeft een eigen verhaal, maar dat telt niet in een wedstrijd. Al die shit die ik van die turncrisis heb gevoeld, telt allemaal niet. Het resultaat is het enige dat telt. Zo hard is topsport.”

Tijdens de wedstrijd probeerden de Wevers-zussen de zaken die spelen dan ook te parkeren. “Dat is heel functioneel voor zo’n wedstrijd. Maar we weten als familie wat het ons heeft gekost om hier te staan,” zei Lieke Wevers zichtbaar emotioneel. “Je traint jezelf om een goede mindset te hebben. Er is altijd wel wat geweest. Ik heb geen enkele training willen laten gaan om daaraan toe te geven. Elke dag benader ik zo dat ik die shit niet kan toelaten.” Zondag maakt bondscoach Bram van Bokhoven de vierkoppige selectie voor de Spelen bekend.