Van der Poel gaat in eerste etappe Tour de France voor geel

De 108e editie van de Tour de France start in Bretagne met een rit over 197,8 kilometer van Brest naar Landerneau. De 184 wielrenners die meedoen aan de Ronde van Frankrijk moeten in de eerste etappe al direct zes heuveltjes over. De finish ligt na een klimmetje van 3 kilometer op de Côte de la Fosse aux Loups.

Mathieu van der Poel, die debuteert in de Tour, behoort tot de favorieten voor de ritzege én de eerste gele trui. Wereldkampioen Julian Alaphilippe en Wout van Aert worden ook als grote kanshebbers gezien. “Maar ik denk ook nog aan Sonny Colbrelli, Michael Matthews en Peter Sagan”, aldus Van der Poel. “En zelfs enkele echte klimmers kunnen in de aanval gaan.”

Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogacar de Tour. Hij reed op de voorlaatste dag zijn landgenoot Primoz Roglic uit het geel. Roglic is de kopman van Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg die nu een nieuwe poging gaat doen om de Tour te winnen.

Op de startlijst staan veertien Nederlandse renners. De eerste etappe begint om 12.30 uur. De vrouwen rijden ’s ochtends al de eendagskoers La Course, ook van Brest naar Landerneau, over 108 kilometer. De finish is rond 11.30 uur.