Van der Poel: had de benen niet

Mathieu van der Poel werd door velen beschouwd als een van de voornaamste kanshebbers om bij zijn eerste optreden in de Tour de France meteen de gele trui te veroveren. Maar toen de sprint bergop zich aandiende, moest de Nederlander van Alpecin-Fenix ervaren dat het niet zijn dag ging worden. “Ik zat waar ik moest zitten, maar had de benen niet”, vertelde Van der Poel bij de NOS.

De finishstreep in Landerneau lag na een slotklim van 3 kilometer in Bretons heuvelland. Met name het begin was lastig. Het was de plek waar etappewinnaar Julian Alaphilippe zijn aanval plaatste. “Ik had hem wel verwacht hier. Ik wist dat hij heel sterk zou zijn”, zei Van der Poel, die in eerste instantie een gat naar de eerste achtervolgers, onder wie de Slovenen Primoz Roglic en Tadej Pogacar, dicht reed. “Maar daarna ontplofte ik. Ik kon die versnelling niet doorzetten. Alaphilippe was gewoon te sterk vandaag.”

Bij zijn debuut maakte hij meteen kennis met de hectiek die zo kenmerkend is voor de Tour. Van der Poel ontsnapte bij twee massale valpartijen in de laatste 45 kilometer. “Ik ben gelukkig heel gebleven, laat ik dat maar meenemen als positief punt van deze rit.” Zondag volgt opnieuw een rit met aankomst op een korte, steile klim, een terrein dat van der Poel normaal gesproken ligt.