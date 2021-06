Verstappen tweede in derde training in Oostenrijk

Max Verstappen heeft de derde vrije training voor de Grote Prijs van Stiermarken afgesloten met de tweede tijd. De ronde van de Nederlandse coureur over de Red Bull Ring in Oostenrijk ging in 1.04,573. Verstappen was daarmee 0,204 seconde langzamer dan Mercedes-coureur Lewis Hamilton.

Hamilton reed met 1.04,369 de snelste ronde. Verstappen zat in de slotfase van de training met een sneller rondje nog iets dichter bij de tijd van de regerend wereldkampioen. Maar in die ronde kwam hij met de Red Bull iets buiten de baan, waardoor de tijd ongeldig was.

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas uit Finland zette de derde tijd neer, op 0,463 seconde. Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, was goed voor de vierde tijd, op 0,657 van Hamilton. De vijfde tijd was voor de Japanner Yuki Tsunoda van AlphaTauri.

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Stiermarken begint om 15.00 uur.