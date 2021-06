Verstappen vertrekt ook in GP Stiermarken vanaf pole

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Stiermarken in de Formule 1 vanaf poleposition. De Nederlander reed in zijn Red Bull in de laatste kwalificatiesessie op de Red Bull Ring in Oostenrijk met 1.03,841 verreweg de beste tijd. Het is de tweede pole op rij voor Verstappen en zijn derde van dit seizoen.

De Red Bull-coureur bleef de Fin Valtteri Bottas van Mercedes 0,194 seconde voor. De Fin moet echter drie plaatsen naar achteren op de startopstelling, vanwege een ontoelaatbare actie in de pitsstraat tijdens de tweede vrije training. Naast Verstappen op de voorste startrij staat daarom Mercedes-kopman Lewis Hamilton, die in de kwalificatie 0,226 seconde moest toegeven op de Nederlandse leider in het WK-klassement.

De Mexicaan Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, noteerde met 1.04,168 de vijfde tijd. Door de straf van Bottas schuift hij een plek op en start net voor de Fin vanaf plek vier. De Brit Lando Norris was in zijn McLaren goed voor de vierde tijd.

“Het is een heel goed weekend voor ons en de auto reed heel lekker in de kwalificatie”, zei Verstappen. “De eerste ronde in de derde kwalificatie bleek snel genoeg. Ik ben heel blij met de pole hier in onze thuisrace.”

Volgens Verstappen was het geen perfect rondje, maar wel goed genoeg. “Als je naar de baan kijkt: er zijn niet zo veel bochten, maar ze zijn wel lastig. Het is lastig om hier een goede ronde neer te zetten.”

De Nederlander, die in het WK-klassement 12 punten voorsprong heeft op regerend wereldkampioen Hamilton, benadrukt dat het in de Formule 1 nooit makkelijk is. “Soms zou ik dat willen, maar uiteindelijk is het ook goed voor het racen. Ik verwacht dat het weer spannend gaat worden, hopelijk wordt het weer net zo interessant als in Frankrijk.”

Verstappen pakte vorige week dankzij een uitgekiende pitsstopstrategie de zege op Circuit Paul Ricard. Hij maakte twee pitsstops, één meer dan zijn concurrenten, en passeerde Hamilton in de voorlaatste ronde op nieuwere banden.