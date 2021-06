Wielrenster Vollering blij met geslaagde tactiek in La Course

Demi Vollering had niet verwacht dat ze La Course zou winnen. Ze noemde de zege in de door de Tourorganisatie georganiseerde koers in Frankrijk geweldig. “Dankzij mijn ploeggenoten heb ik kunnen winnen.”

Vollering dankte haar ploeggenoten van SD Worx onder wie wereldkampioene Anna van der Breggen. “We hadden een harde koers nodig om hier te kunnen winnen en die hebben we ervan gemaakt. In de slotfase deed Anna dat.”

“Het ging nog bijna mis met Marianne Vos. Ik raakte ingesloten, maar ging gelukkig niet onderuit”, keek Vollering terug. “Omdat Anna de sprint begon dwong ze Marianne om te reageren. Ik kon in het wiel mee en kon eroverheen komen.”

Volgens Vollering geeft de overwinning ook veel vertrouwen voor de toekomst. In de nabije weken rijdt ze nog de Ronde van Italië en daarna de olympische wegwedstrijd in Tokio. “En met deze zege op zak kijk ik ook uit naar de Tour de France voor ons volgend jaar.”