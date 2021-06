Wielrenster Vollering wint achtste editie van La Course

Wielrenster Demi Vollering heeft de achtste editie van La Course op haar naam geschreven. De renster van SD Worx was na 107,4 kilometer tussen Brest en Landerneau de snelste uit een kopgroep. Ze klopte de Deense Cecilie Uttrup Ludwig en Marianne Vos.

Het is voor Vollering de eerste keer dat ze La Course wint. Vorig jaar finishte ze als derde, toen de Britse Elizabeth Deignan de zege pakte. De 24-jarige Vollering won eerder dit voorjaar Luik-Bastenaken-Luik.

La Course werd een dag vervroegd nadat de autoriteiten geen toestemming hadden gegeven voor de wedstrijd op 27 juni met finish op de Mûr-de-Bretagne. De wedstrijd ging nu deels over hetzelfde parcours dat de wielrenners in de eerste Touretappe afleggen, alleen reden de wielrensters een lokale ronde op het einde, waardoor vier keer de Fosse aux Loups moest worden beklommen. De klim van 3 kilometer heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 procent.

Met nog ruim 20 kilometer te gaan ontsnapte een grote kopgroep die een maximale voorsprong pakte van ruim een minuut. Voorafgaand aan de laatste beklimming van de Fosse aux Loups werden de elf echter teruggepakt.

Na het steilste deel van de laatste beklimming bleven er vier rensters over met wereldkampioene Anna van der Breggen, de Poolse Katarzyna Niewiadoma, de Australische Grace Brown en Ludwig. Met veel moeite sloten onder anderen Vos en Vollering weer aan. Ludwig demarreerde, maar Van der Breggen dichtte het gat en liet het vervolgens weer stilvallen.

Na lang wachten begon Van der Breggen de sprint. Vos, tweevoudig winnaar van La Course, reageerde maar werd al snel gepasseerd door Vollering. Ook Ludwig haalde Vos nog in, maar kwam niet meer in de buurt bij Vollering, die voor de zesde Nederlandse zege in La Course zorgde.