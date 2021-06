Alaphilippe gunt Van der Poel het geel

Zaterdag waren de rollen nog omgedraaid, maar zondag moest Julian Alaphilippe zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. Ditmaal was het de Franse wielrenner die zijn respect uitsprak voor de Nederlander, die met de ritzege op de Mûr-de-Bretagne de leiding veroverde in de Tour de France.

“Ik heb geen excuses, eigenlijk voelde ik al vanaf het begin van de etappe dat ik zware benen had”, keek Alaphilippe terug op de tweede etappe, die hij na zijn winst in de openingsrit in de gele trui had volbracht. Die trui moest hij na de winst van Van der Poel inleveren. “Het ging al hard bij de eerste doorkomst, daarna heb ik geprobeerd me zo goed mogelijk te positioneren voor de slotklim. Maar ook daar ging het om wie de beste benen had. Mathieu was simpelweg te goed vandaag. Het is jammer voor mij maar hij verdient het. Het is een renner die op dezelfde manier het wielrennen uitoefent als ik. Het is een mooie drager van het geel.”