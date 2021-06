Basketballers Phoenix Suns na zege op Clippers dicht bij finale

De basketballers van de Phoenix Suns hebben nog één zege nodig om de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA te bereiken. De Suns wonnen de vierde wedstrijd in de finale van de Western Conference in Los Angeles zaterdag met 84-80 van de LA Clippers en leiden met 3-1.

Devin Booker zorgde voor 25 punten voor de Suns en Deandre Ayton maakte er 19 en was goed voor 22 rebounds. Chris Paul zorgde met vijf vrije worpen in de slotfase ervoor dat de zege niet meer in gevaar kwam.

Paul George maakte 23 punten voor de Clippers en Reggie Jackson was goed voor 20 punten in het Staples Center in Los Angeles waar 18.200 mensen zaten. De Clippers speelden opnieuw zonder Kawhi Leonard, die in de vorige ronde van de play-offs geblesseerd raakte aan een knie.

De Suns kunnen maandag in eigen huis in Phoenix de vierde zege pakken en zich verzekeren van de eerste finaleplaats sinds 1993.