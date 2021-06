Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar Spelen

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon mogen Nederland vertegenwoordigen als tweede vrouwenteam op de Olympische Spelen van Tokio. Het jonge duo versloeg zondag in Den Haag het koppel Marleen Ramond-Van Iersel/Pleun Ypma in twee sets: 21-11 21-13.

Nederland pakte zaterdag op het olympisch kwalificatietoernooi in Den Haag een extra ticket voor de Spelen door Rusland te verslaan. Schoon en Stam wonnen het beslissende duel tegen de Russinnen. Het duo moest zondag met het koppel Van Iersel/Ypma in een rechtstreeks duel uitmaken wie over enkele weken in Tokio actief mag zijn. Sanne Keizer en Madelein Meppelink waren op basis van hun positie op de olympische ranglijst al zeker van deelname aan de Spelen.

Stam (22) en Schoon (19) openden sterk en liepen al snel uit naar een 8-3-voorsprong. De setwinst kwam nooit in gevaar 21-11. Ook in de tweede set waren het Stam en Schoon die meteen afstand namen. Bij 20-13 was het bij het tweede matchpoint raak.

Vijf jaar voordat Schoon werd geboren stond haar moeder Debora Schoon-Kadijk samen met Lisette van de Ven al op de Olympische Spelen van Atlanta. Ook in 2000 was haar moeder deelneemster, toen aan de zijde van zus Rebekka.

De mannen slaagden er in Den Haag niet in een extra ticket te veroveren. Alleen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die brons pakten bij Rio 2016, hadden zich rechtstreeks geplaatst. Op het OKT verloor Nederland van Zwitserland.