Bertens: nog één keer alles geven op mogelijk laatste grand slam

Kiki Bertens staat op Wimbledon aan de vooravond van misschien wel haar laatste optreden op een grandslamtoernooi. Mogelijk neemt de voormalig nummer 4 van de wereld deze zomer al afscheid van de tennissport, zo maakte ze anderhalve week geleden bekend.

Nooit heeft Bertens (29) er een geheim van gemaakt dat Wimbledon niet haar favoriete grandslamtoernooi is. Ze voelde zich meer thuis op Roland Garros, ook omdat ze op gravel beter uit de voeten kan dan op gras. Maar uitgerekend tijdens of kort na Roland Garros kwam het besef. Het is mooi geweest en het is tijd voor een leven na tennis, vertelde de nummer 20 van de wereld onlangs in Etten-Leur.

“Na Roland Garros heb ik gezegd; het is klaar. Maar dat heb ik tijdens mijn carrière zo vaak gezegd na een moeilijke verliespartij”, aldus Bertens, die de afgelopen maanden werd geplaagd door een achillespeesblessure. “Ik ben na het toernooi een paar dagen weggeweest en heb erover nagedacht. Ik heb de voordelen en nadelen op een rijtje gezet en ben tot de conclusie gekomen dat het genoeg is geweest.”

En dus kan de eersterondepartij tegen de Oekraïense tiener Marta Kostjoek zomaar de laatste wedstrijd zijn van Bertens, die nog wel deelneemt aan de Olympische Spelen, op de WTA Tour. “Wat ik het meest ga missen van de tour? Het zonnetje”, aldus Bertens. “En ergens de competitie aangaan. Maar die zal ik vast wel weer in iets anders gaan vinden. Of ik het ga missen, kan ik pas zeggen als ik het niet meer heb. Maar eerst wil ik nog één keer alles geven.”

Bertens, bezig met een versnelde cursus tot tennistrainer, haalde drie jaar geleden de laatste acht op Wimbledon. Ze verloor toen van haar goede vriendin Julia Görges (32) uit Duitsland, die eind vorig jaar al bekendmaakte haar loopbaan te beëindigen. Toch heeft Bertens de keuze “zelf en op mijn gevoel genomen”. “Ik heb naar mijn gevoel geluisterd en me door niemand laten beïnvloeden.”

Bertens won in haar loopbaan tien titels, maar ze is vooral trots op de ontwikkeling die ze het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. “Tennis heeft me heel veel gebracht. De persoon die ik nu ben, dank ik aan het tennis. Van een meisje dat bang was om voor vijf man op de tribune te spelen, ben ik iemand geworden die in volle stadions staat. Ik heb genoten van de tijd, super veel mooie momenten meegemaakt en toernooien gewonnen. Maar het meest trots ben ik op de persoon die ik ben geworden. En ik ben meer dan klaar voor het leven hierna.”

In 2012 maakte Bertens haar grandslamdebuut op Roland Garros. Sindsdien deed ze nog 34 keer mee aan een grand slam. In 2016 haalde ze de halve finales op Roland Garros.

Na Wimbledon reist Bertens af naar Tokio. Op de Spelen komt ze mogelijk in drie disciplines in actie. Afhankelijk van hoe haar lichaam het houdt, doet ze eind augustus/begin september nog mee aan de US Open.