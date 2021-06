Britse tennisster Konta mist Wimbledon door quarantaineperiode

De Britse tennisster Johanna Konta moet Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. De nationale nummer 1 is verplicht in quarantaine gegaan nadat een lid van haar begeleidingsteam positief was bevonden op het coronavirus.

Konta (27) zelf testte negatief. De nummer 27 van de plaatsingslijst had in het grandslamtoernooi in eigen land, dat maandag begint, in de eerste ronde moeten aantreden tegen de Tsjechische Katerina Siniakova. De Chinese Wang Yafan neemt als ‘lucky loser’ de plaats van Konta in het speelschema in.

Konta haalde in 2017 de laatste vier op Wimbledon.