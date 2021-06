Italië vestigt wereldrecord met minuten zonder tegendoelpunt

De Italiaanse voetbalploeg heeft een eigen wereldrecord overtroffen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini verbeterde tijdens het gewonnen duel met Oostenrijk in de achtste finales van het EK (2-1) het record uit de periode 1972-1974. Destijds hield de legendarische keeper Dino Zoff zijn doel 1142 minuten schoon.

Italië ging daar op Wembley overheen. De teller van minuten zonder tegengoal stopte bij 1169. In de 24e minuut van de verlenging slaagde de Oostenrijkse invaller Sasa Kalajdzic er namelijk in om keeper Gianluigi Donnarumma met een kopbal te passeren. Dat betekende de eerste tegentreffer voor de ‘Azzurri’ sinds 14 oktober vorig jaar, in de Nations League tegen Oranje. Donny van de Beek scoorde toen tegen Donnarumma in Bergamo (1-1).

Daarna volgden elf wedstrijden die Italië allemaal won zonder tegentreffer. Na de zege via verlenging op Oostenrijk is Italië 31 interlands op rij ongeslagen. De ploeg van Mancini won 26 keer en speelde vijf wedstrijden gelijk. De Italianen verbeterden hun record uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Tussen 1935 en 1939 bleef het land dertig interlands achter elkaar zonder nederlaag.