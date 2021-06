Van der Poel verovert gele trui met ritzege in Tour

Mathieu van der Poel heeft zondag de gele trui veroverd in de Tour de France. De renner van Alpecin-Fenix won de tweede etappe, een rit met aankomst bergop op de Mûr-de Bretagne.

Van der Poel (26) had bij de eerste doorkomst op de ‘Muur’ met een korte aanval al acht bonificatieseconden veroverd en was in de sprint om de dagzege niet te houden. De Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic werden respectievelijk tweede en derde. Wilco Kelderman bereikte als vierde de finish. Bauke Mollema (zesde) was de derde Nederlander in de top tien.

In het algemeen klassement heeft Van der Poel acht tellen voorsprong op Julian Alaphilippe, de Fransman van wie hij de gele trui overnam. Pogacar, Roglic en Kelderman volgen. Maandag is de eerste rit waarin de pure sprinters voor hun kansen kunnen gaan. Tussen Lorient en Pontivy liggen weliswaar enkele hellinkjes, maar de sprint om de dagzege vindt plaats op een vlakke weg.

De rit kende een vroege ontsnapping van zes renners. Twee van hen, Ide Schelling en de Fransman Anthony Perez, waren zaterdag ook al betrokken bij een vlucht en aasden beiden op punten voor de bergtrui. Perez pakte het eerste te vergeven punt, Schelling het tweede. De stemming tussen het tweetal werd er niet beter op. Edward Theuns profiteerde door alleen boven te komen op de druk bevolkte Côte de Saint-Brieuc. Voor Schelling volgt nog tenminste een dag in de bollentrui omdat Van der Poel, de nieuwe leider in het bergklassement, nou eenmaal niet twee truien kan dragen.

De koplopers werden een voor een ingelopen door het peloton dat zich opmaakte voor de hectische finale. Alleen Theuns en de Fransman Jérémy Cabot bleven nog lang voorop, tot de eerste doorkomst op de ‘Muur’ zich aandiende.

Daar ging Van der Poel voor het eerst in de aanval, op jacht naar bonificatieseconden die hem dichterbij klassementsleider Alaphilippe brachten. Van der Poel zette zich vervolgens weer in de eerste groep en wachtte op het juiste moment om zijn sprint bergop in te zetten. De Colombiaan Nairo Quintana en de Italiaan Sonny Colbrelli gingen hem voor met een aanvalspoging, maar de Nederlander toonde zich vervolgens veruit de sterkste. Zijn zege was een nieuw hoogtepunt na overwinningen in onder meer de Amstel Gold Race (2019) en de Ronde van Vlaanderen (2020). Op de Olympische Spelen gaat hij voor goud in het mountainbiken.