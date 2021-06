Adrie van der Poel hoopt zoon Mathieu drie dagen in geel te zien

Adrie van der Poel hoopt dat zijn zoon Mathieu de gele leiderstrui in de Tour de France een paar dagen kan vasthouden. In ieder geval tot en met de tijdrit van woensdag. “Ik hoop dat hij de trui drie dagen kan houden, dat zou mooi zijn”, zei Van der Poel senior, die zijn zoon zondag op een tv in een Franse camper de tweede etappe op de Mûr-de-Bretagne zag winnen. “Hij gaat het verder van dag tot dag bekijken. Misschien komt er nog ergens wel een kans.”

De 62-jarige Van der Poel stond op zo’n 7 kilometer van de finish langs de kant van de weg om het peloton voorbij te zien razen. Door het open deur van een camper zag hij daarna op tv zijn zoon op de slotklim wegspringen. “Trappen!”, riep Van der Poel senior alleen maar. Hij kreeg applaus van de Fransen om hem heen toen Mathieu van der Poel als eerste over de streep was gekomen én de gele trui had gepakt.

“Nadat ik in een camper had gezien dat hij had gewonnen, ben ik naar mijn vrouw gegaan, boven op de berg bij het podium. We hadden een parkeerkaart van de politie gekregen om daar te mogen komen. Ik kan het op zo’n moment wel redelijk droog houden, al doet het me wel veel natuurlijk”, zei Van der Poel senior maandag voor de start van de derde etappe in Lorient. “Het enige jammere is dat zijn opa er niet bij is. Na zo’n overwinning is dat wel lastig en zwaar.”

Opa Raymond Poulidor won zeven etappes in de Tour en eindigde acht keer op het podium in het eindklassement (drie keer tweede, vijf keer derde), maar wist nooit de gele trui te pakken. Van der Poel heeft van de materiaalsponsor van zijn ploeg Alpecin-Fenix een volledig gele fiets gekregen, met op het frame een ode aan Poulidor. “Allez Poupou. 14 Tours, 7 etappes, 3 keer tweede, 5 keer derde. Geel mocht niet zo zijn, tot nu. Allez Mathieu.”

Enkele uren na zijn fraaie zege op de Mûr-de-Bretagne kwam het tot een korte ontmoeting tussen de nieuwe leider in de Tour en zijn ouders. Vader Adrie kreeg een ‘boks’, met moeder Corinne Poulidor volgde een innige omhelzing. “We zagen hem ’s avonds pas om 21.00 uur”, zei Adrie van der Poel. “Voor Mathieu was het wel iets emotioneler. Bij hem kwam ook de ontlading, na alle stress van de afgelopen weken. Hij was toch tot topfavoriet gebombardeerd. Maar je moet het nog wel even doen natuurlijk. We hebben in de hotellobby even 2 minuten gesproken. Op een gegeven moment weet je door de emoties toch ook niet wat je tegen elkaar moet zeggen. Je bent vooral blij dat alles op zo’n moment samenvalt.”