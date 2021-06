Australiër Haig moet opgeven na val in Tour

De Australiër Jack Haig heeft maandag in de derde etappe van de Tour de France moeten opgeven. De kopman van Bahrain stond zesde in het algemeen klassement op 26 seconden van leider Mathieu van der Poel. Haig was betrokken bij een van de vele valpartijen in de slotfase van de rit. Over zijn verwondingen is nog niets bekend.

Haig (27) werd geacht een goede klassering te kunnen behalen in de Tour na zijn vijfde plaats eerder deze maand in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné. Hij was de tweede renner die de eindstreep niet haalde na de Nederlander Robert Gesink. Of Caleb Ewan dinsdag nog van start gaat is hoogst onzeker. De Australiër van Lotto Soudal kwam kort voor de streep zwaar ten val. Omdat zijn ongeval binnen de laatste 3 kilometer gebeurde komt hij nog wel in de uitslag voor. Net als Haig verdween Ewan per ambulance naar het ziekenhuis.