Djokovic op Wimbledon in vier sets langs Britse tiener

Novak Djokovic heeft zich na een stroeve start toch overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De nummer 1 van de wereld verloor tegen de Brit Jack Draper de eerste set, maar stond in het restant nog maar vijf games af. In precies 2 uur werd het 4-6 6-1 6-2 6-2.

De 19-jarige Draper, de mondiale nummer 253, won op het Centre Court na een vroege break zowaar de eerste set. De tiener haalde in het vervolg echter niet meer het niveau van de beginfase, terwijl Djokovic steeds beter ging spelen en nauwelijks nog fouten maakte met zijn returns.

“Ik ben blij dat ik hier kan staan voor jullie op de mooiste tennisbaan ter wereld”, zei de 34-jarige Djokovic. “Net als alle andere tennissers vond ik het erg jammer dat het toernooi vorig jaar niet doorging.” Het derde grandslamtoernooi van het jaar wordt met publiek gespeeld.

Djokovic, die dit jaar nog niet in het enkelspel in actie kwam op gras, kan in Londen zijn twintigste grandslamtitel veroveren. Hij komt dan op gelijke hoogte met Roger Federer en Rafael Nadal, die ontbreekt op Wimbledon. Djokovic won vorige maand Roland Garros.

Titelhouder Djokovic was de eerste die in het mannentoernooi in actie kwam. Twee jaar geleden versloeg hij Federer in de finale, met 13-12 in de vijfde set.