Eerste kans voor de sprinters in Tour de France

Op dag 3 van de Tour de France krijgen de sprinters hun eerste kans op dagsucces. Na twee aankomsten bergop ligt er in Pontivy een vlakke finishlijn, die de sprintersploegen ertoe zal verleiden het peloton in de slotfase gesloten te houden. Dan is het tijd voor de topsprinters onder wie de Australiër Caleb Ewan, de Belg Tim Merlier en de Fransman Arnaud Démare.

Mathieu van der Poel vertrekt kort na 13.00 uur als geletruidrager in Lorient. De Nederlander van Alpecin-Fenix nam zondag de leiding over van de Fransman Julian Alaphilippe na een spectaculaire finale op de Mûr-de-Bretagne. Van der Poel moet in staat worden geacht de gele trui zeker tot woensdag te behouden. Dan staat er een individuele tijdrit over 27 kilometer op het programma. De verschillen in het klassement zijn klein met Alaphilippe op 8 seconden en de Slovenen Prinoz Roglic en Tadej Pogacar enkele tellen daar achter.

De finish van de derde etappe wordt verwacht rond 17.30 uur.