Europees kampioen Nizzolo en Kristoff in Volta Limburg Classic

Regerend Europees kampioen Giacomo Nizzolo verschijnt volgende maand aan de start van de wielerwedstrijd Volta Limburg Classic. De 32-jarige Italiaan is ingeschreven door zijn ploeg Qhubeka Assos.

Behalve Nizzolo doet ook de Noor Alexander Kristoff van Team Emirates mee in Eijsden. Kristoff won in 2015 de Ronde van Vlaanderen en was ook al eens de sterkste in Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem. Kristoff krijgt in Limburg assistentie van de Colombiaan Fernando Gaviria, die meerdere etappes wist te winnen in de Giro d’Italia en de Tour de France.

“Als je deze klinkende namen op je startlijst ziet verschijnen, kun je alleen maar trots zijn”, aldus organisator Roy Packbier. “We kijken uit naar zondag 18 juli. Noodgedwongen moesten we de Volta Limburg Classic opnieuw verplaatsen, maar we lijken qua datum een zeer goede keuze gemaakt te hebben. Hoewel er nog steeds maatregelen van kracht zijn, zijn we in eerste instantie verheugd dat de Volta Limburg Classic dit jaar verreden gaat worden.”

De eendaagse wielerwedstrijd in het zuiden van Limburg werd door de organisatie verplaatst van 3 april naar 18 juli.