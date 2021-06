Ook topsprinter Ewan verlaat Tour met sleutelbeenbreuk

De Australische wielrenner Caleb Ewan gaat dinsdag niet meer van start in de vierde etappe van de Tour de France. De sprinter van Lotto Soudal ging maandag in volle sprint onderuit en verdween daarna per ambulance naar het ziekenhuis.

Daar werd een breuk in het rechtersleutelbeen geconstateerd, zo meldde zijn ploeg. Eerder op de dag had de Nederlander Robert Gesink al moeten opgeven nadat hij door een val eenzelfde blessure had opgelopen. Ook de Australiƫr Jack Haig moest door een val de strijd staken. Daarmee staat het aantal uitvallers na drie etappes al op zeven.