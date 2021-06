Pattinama-Kerkhove verrast op Wimbledon met zege op Koeznetsova

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove heeft voor de eerste keer in haar carrière de tweede ronde bereikt in het enkelspel van een grandslamtoernooi. De 29-jarige tennisster won op Wimbledon verrassend in twee sets van de Russische routinier Svetlana Koeznetsova, de huidige nummer 40 van de wereldranglijst. Na iets langer dan een uur stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-3.

Pattinama-Kerkhove, de nummer 174 in het mondiale klassement, wist via de kwalificaties het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. De 29-jarige Zeeuwse bleek op het ‘heilige gras’ in Londen niet onder de indruk van de grote reputatie van Koeznetsova. De 36-jarige Russin, die in 2007 de nummer 2 van de wereld was, won in haar lange loopbaan achttien titels, waaronder de US Open in 2005 en Roland Garros in 2009.

Pattinama-Kerkhove nam in de eerste set meteen het initiatief en brak in de derde game de service van Koeznetsova. De Nederlandse tennisster wist zelf haar opslag goed te behouden en sloeg in de negende game opnieuw toe op de service van de Russin. Pattinama-Kerkhove benutte haar derde setpoint.

Ook in de tweede set had Pattinama-Kerkhove het beste van het spel. Koeznetsova leverde zowel in de tweede als in de zesde game haar service in waarna het spel van de Nederlandse voor de eerste keer in de partij even haperde. Ze verloor haar servicebeurt, maar in de negende game had ze aan haar eerste matchpoint genoeg om de winst veilig te stellen.

Pattinama-Kerkhove doet pas voor de tweede keer in het enkelspel mee op Wimbledon. Koeznetsova daarentegen verscheen in Londen voor de zeventiende keer op de baan.

Pattinama-Kerkhove speelt in de tweede ronde tegen de als elfde geplaatste Garbine Muguruza. De 27-jarige Spaanse won Wimbledon in 2017 en haalde in 2015 de finale. Muguruza veroverde in 2016 de titel op Roland Garros.